“No se pique na a chora conmigo”: la amenaza del presidente de Santiago City a jueza tras derrota en la Segunda División Profesional

El pasado fin de semana, por la fecha 15 de la Segunda División Profesional, Santiago City perdió en el Municipal de Lo Barnechea ante Provincial Ovalle.

Hasta ahí, todo normal en un partido donde no hubo expulsados ni incidentes mayores, salvo una situación que consignó el juez del compromiso, Yerko Montenegro, en su informe.

En el texto, el árbitro indicó que, tras el encuentro, el presidente de Santiago City, Jorge Sotomayor, los encaró fuera del camarín.

Al respecto, sostuvo que elevó su voz al momento de cuestionar una determinación arbitral al árbitro asistente Vladimir Silva. En ese momento, la cuarto árbitro, Dayaered Ramírez, cerró la puerta del camarín "indicando que no tenemos nada que conversar".

En ese contexto, Yerko Montenegro informó que, tras ello, Jorge Sotomayor interrumpió en el camarín, dirigiéndose hacia la cuarto árbitro.

““Dama, conmigo no se equivoque, no soy un cabro chico”. Al indicarle que no podía ingresar al camarín, respondió: “No se pique na a chora conmigo”, se lee en el informe.

Habrá que esperar qué determinación puede tomar el Tribunal de Disciplina de la ANFP, que sesiona hoy martes, en torno a posibles castigos al presidente de Santiago City.