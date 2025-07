Le escribieron desde el Ejército y La Moneda: Integrante de “Detrás del Muro” revela que sufrió presiones por parodia

Con una versión actualizada de su parodia al periodista Tomás Mosciatti, el comediante Francisco “Toto” Acuña ha conquistado nuevamente al público en Detrás del Muro.

El personaje, bautizado como Tomás Mochatto, ha generado repercusión cada vez que aparece en pantalla, convirtiéndose en un fenómeno viral.

La primera aparición de Mochatto fue en 2021, cuando el humorista formaba parte del programa Políticamente Incorrecto, emitido por La Red.

“Vuelven los temas políticos y vuelve también Mosciatti a la televisión, a hacer su análisis político y entrevistar a los candidatos presidenciales. Y ahí vuelvo a hacer la parodia. Yo ahora estoy en otro canal en televisión, y ahí el impacto que tiene es mayor”, señaló el actor en Palabras Sacan Palabras de Radio Futuro.

Toto Acuña imitó a un militar y le llegaron alegatos desde diferentes instituciones del Estado

En la conversación con el medio, el comediante también revivió un momento complejo vivido tras el estallido social de 2019, cuando gobernaba Sebastián Piñera. “En este país es muy difícil hacer humor, sobre todo, humor político”, sostuvo.

“Se me ocurrió la brillante idea de hacer un militar, y claro, fue cuático, porque como que en Chile todavía no puede pasar eso. Todo el ejército mandó cartas reclamando, y el Ministro de Defensa y La Moneda. Lo pasé muy mal, mi familia también. Yo he hecho tantos personajes en mi carrera, y con el único que he tenido problemas, fue con ese”, relató.

Finalmente, Toto Acuña reflexionó: “Yo creo que fue todo, el momento político… Estaba todo muy tenso, fue post estallido. También estábamos en un canal que estaba tirando mucho dardo a todas partes, entonces también yo creo que pasó dentro, como un ataque del canal. Como, todos confabulados para atacar a cierto sector”.