Andrés Zaldívar dispara contra la DC por apoyar candidatura de Jeanette Jara: “El partido se ha equivocado”

El histórico dirigente de la Democracia Cristiana (DC), Andrés Zaldívar, criticó abiertamente la decisión de su partido de apoyar la candidatura presidencial de Jeannette Jara (PC).

A sus 89 años, y desde su casa en Las Condes, el exsenador aseguró a La Tercera: “Creo que la gran mayoría de la DC no va a votar por ella”.

Zaldívar comparó esta situación con el plebiscito de 2022, cuando la DC respaldó el Apruebo. “El partido se ha equivocado, al igual como lo hizo cuando acordó aprobar una propuesta de nueva Constitución que la mayoría de los chilenos rechazó abrumadoramente”.

“Mi voto es secreto”

Advirtió además que el respaldo institucional no garantiza votos: “Los militantes son entre ocho y diez mil, pero hay más de 500 mil personas que votan por candidatos de la DC y no podemos garantizarle (a Jara) el voto de ellas”.

Cuestionó también la cercanía con el Partido Comunista: “En la DC existe un sentimiento muy profundo de nuestras diferencias con el proyecto del Partido Comunista, que es legítimo, pero que hoy no pueden renegarlo”. Y añadió: “El PC no puede decir hoy que no es marxista ni leninista”.

Sobre su postura personal, fue claro: “Mi voto es secreto”. Y agregó que esperará ver si “se cumplan los requisitos que se han dicho por parte de la directiva”.

“La DC está vigente hoy día”

Pese a sus diferencias, descartó abandonar el partido. “No voy a abandonar el barco. Voy a seguir luchando desde adentro, expresando mi opinión libremente”.

También criticó al presidente interino de la DC, Francisco Huenchumilla: “Decir que la DC hoy no tiene ideas (…) No, la DC está vigente hoy día, tiene valores y principios que no han dejado de existir”.

Zaldívar cerró con una mirada optimista sobre el futuro del partido: “Estoy convencido de que muchos democratacristianos que han abandonado van a reencontrarse”.