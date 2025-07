Reveló al fin su verdad: Este es el impactante motivo por el que Claudio Palma abandonó TNT Sports

Dijo que el Mundial de Clubes fue clave en su decisión. Claudio Palma contó, al fin, por qué decidió abandonar su trabajo en TNT Sports.

El relator indicó, en una extensa entrevista con LUN, las razones de este paso al costado, que impactó a todos los fanáticos del fútbol.

“Para relatar el Mundial de Clubes me tuve que preparar, estudiar, leer. Me motivé al ver equipos con propuestas futbolísticas, partidos con ritmo, con goles. En cambio, para relatar en el torneo chileno ya iba con el piloto automático. Me bastaba con recordar anécdotas y datos para salvar el relato”, comenzó diciendo.

Y agregó que “no me autoexigía, me repetía y eso es lo peor porque el relato, para ser bueno, debe ser épico y eso no lo vemos en el fútbol chileno, que es plano, sin emociones”.

“Mi decisión pasa por algo personal, íntimo. Mi sueño siempre fue no terminar chocheando en la tele y por eso decidí irme de TNT Sports”, cerró.