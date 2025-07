Mariana Derderián destapó la verdad de por qué canceló entrevista con Diana Bolocco: “Le escribí diciéndole el daño que había generado”

Mariana Derderian habló en exclusiva con LUN. Y ahí repasó el año desde que perdió a su pequeño hijo, en un incendio en su hogar.

Un momento donde también abordó un complejo momento que vivió con Chilevisión, cuando canceló la entrevista que haría con Podemos Hablar, liderada por Diana Bolocco.

La actriz apuntó sus dardos contra la animadora. Y contó detalles inéditos de lo ocurrido en aquel desacuerdo con el canal.

Uno donde emitieron un comunicado que no le gustó. “Es doloroso que en mis circunstancias hayan, además, querido depositar en mí su responsabilidad. Error desalmado, porque el rating pareciera ser más importante que la ética, los valores y la moral”, dijo.

Y agregó que “las disculpas al aire de la animadora fueron aún peores, porque puso en mí la responsabilidad. En vez de decir entendemos su sensibilidad, debió decir, asumimos nuestra responsabilidad”.

Mariana señaló que incluso trató de comunicarse con Diana en ese minuto. “La llamé y no me contestó. Le escribí diciéndole el daño que había generado esta promoción a nivel familiar, el morbo. Me sorprendía que ella no se diera por aludida. La desilusión fue muy grande porque tenía otra imagen de ella”, cerró.