El potente consejo de un campeón con Boca a Carlos Palacios: “Si en tu otro club te dedicabas al 30 o 40%...”

Carlos Palacios vive su peor momento desde que llegó a Boca Juniors, tanto así que el entrenador Miguel Ángel Russo decidió no citarlo al partido de este domingo ante Huracán por la tercera fecha del Torneo de Clausura de la Liga Argentina.

Si bien la decisión del técnico se atribuye a los problemas físicos que arrastra el volante chileno, la prensa argentina apuntó que se trataría de una eventual ruptura de la relación entre el estratega y el jugador de 25 años.

Frente a esta situación, Walter Erviti, excampeón con Boca Juniors y ex entrenador de Audax Italiano, salió al paso de la actualidad del “Xeneize” y aprovechó de enviarle un potente consejo al formado en Unión Española.

“Si vos te dedicás a jugar, a mejorar y a ser profesional, Boca es la vidriera más grande que te puede pasar. Es la mejor oportunidad que te puede pasar en tu carrera, sino el Mundo Boca te expone, te consume, porque en este país el que no es hincha de Boca, está en contra de Boca”, declaró en el programa Dupla Técnica.

Si bien no mencionó directamente al ex Colo Colo, Erviti le dio un tirón de orejas y avisó: “Boca no te da tiempo a cambiar. Si vos sos de una manera y como vas a Boca querés cambiar, seguramente Boca te consuma”.

“Si vos en tu club anterior te dedicabas al 30 o 40% y te alcanzaba y sobraba para destacarte, cuando llegás a Boca, del 30 al 100% es un cambio rotundo, y Boca no te da tiempo para un cambio rotundo. A Boca hay que dedicarle, más allá si juegues bien o mal: Boca tiene que estar con vos, todo el día, y así te irá mejor que si no lo está“, sentenció.