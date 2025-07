88% está totalmente decidido ir a votar: esta es el candidato que lidera las encuestas, según a última Cadem

José Antonio Kast se posicionó por primera vez como líder en las preferencias presidenciales en la encuesta Plaza Pública Cadem correspondiente a la cuarta semana de julio, superando a la exministra Jeannette Jara.

El fundador del Partido Republicano sube tres puntos y alcanza un 30% en intención de voto de primera vuelta, seguido muy de cerca por Jara, quien se mantiene en 27%.

Más atrás se ubica Evelyn Matthei, con un 14%, mientras que Franco Parisi registra una leve alza y llega al 11%. Johannes Kaiser, en tanto, cae tres puntos y marca 5%, seguido por Harold Mayne-Nicholls (2%), Marco Enríquez-Ominami (1%) y Eduardo Artés (1%). Un 9% declara que no votaría, no sabe o no responde.

En el ítem de preferencia espontánea, Kast también encabeza con un 25%, aumentando cuatro puntos respecto a la medición anterior. Jara lo sigue con 24% y Matthei con 12%. Parisi alcanza 8%, mientras que Kaiser cae a 5%.

Interés ciudadano

La encuesta también muestra un alto nivel de interés ciudadano en el proceso electoral: un 65% afirma tener “mucho interés” en las elecciones y un 88% asegura tener totalmente decidido ir a votar.

Respecto a la aprobación presidencial, el presidente Gabriel Boric mejora levemente su evaluación: un 33% aprueba su gestión y un 57% la desaprueba. El promedio mensual de aprobación del mandatario cerró en 35%.

En cuanto a los ministros mejor evaluados, destaca Jaime Pizarro en Deporte, con un 77% de aprobación, seguido por Carolina Arredondo (Culturas) y Álvaro Elizalde (Interior), ambos con 54%.

En contraste, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, sufre la caída más significativa del gabinete, bajando 13 puntos hasta un 43%. En los últimos lugares aparecen Nicolás Cataldo de Educación (35%), Nicolás Grau (Economía) (34%) y Luis Cordero (Seguridad Pública) (26%).