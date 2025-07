Este sábado por la tarde, Claudio Bravo vivió una emotiva jornada en la comuna de La Florida. En medio de su gira nacional por su despedida del fútbol, el portero fue sorprendido y homenajeado en el Estadio Bicentenario.

“Yo no vengo a buscar nada, lo más fácil del mundo habría sido hacer un partido en el Estadio Nacional, 50 mil personas, llenarte el ego y cerrar la actividad, pero creo que eso no colabora, no contribuye y no va en dirección a lo que los niños necesitan”, dijo en la actividad.

La Municipalidad de La Florida le entregó un cuadro con su camiseta debut en Colo Colo, indumentaria que reconoció, no guardó.

“Me llena de satisfacción tener una camiseta de Colo Colo, de mis inicios, porque no me quedé con nada, regalé absolutamente todo, por la manera de ver y pensar las cosas y no querer contaminar mi hogar con cosas que tenían que ver con mi trabajo”, aseguró.

En la actividad aparecieron Eduardo Vargas y Leonardo Valencia, ambos jugadores de Audax Italiano, con quienes compartió animadamente antes del viaje de los ‘itálicos’ al norte del país para jugar este domingo ante Deportes Iquique.