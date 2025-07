Orrego tras solicitud de destitución: “No me van a amedrentar ni paralizar”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, rompió el silencio este viernes luego de que 16 consejeros regionales de la UDI y del Partido Republicano ingresaran al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) una solicitud para su destitución, acusándolo de “notable abandono de deberes” y de “contravenir gravemente el principio de probidad administrativa”.

“Este es un acto, de principio a fin, de aprovechamiento político-electoral”, declaró Orrego, quien subrayó que no permitirá que se vulnere el mandato ciudadano. “Yo no voy a aceptar que se vulnere la voluntad popular de 2,5 millones de santiaguinos que me eligieron, por secretaría. Si quieren el cargo de gobernador, que lo ganen en las urnas”, sostuvo.

La presentación ante el Tricel se basa en dos informes recientes de Contraloría que evidencian irregularidades administrativas en el Gobierno Regional Metropolitano, entre ellas, el pago de más de $31 millones a la empresa Vera y Asociados S.A. por servicios de “coaching directivo”, cuyo contenido —según el órgano fiscalizador— estuvo centrado en estrategias de campaña para la reelección de Orrego.

El gobernador negó las acusaciones y aseguró que defenderá su gestión. “Luego de 35 años de trayectoria de servicio público, no voy a aceptar que se siga manoseando mi nombre y mucho menos desvirtuar una historia de servicio marcada por la honestidad, por el trabajo duro y por el trabajo siempre con todos los sectores”, afirmó.

Orrego también fue enfático al señalar que continuará cumpliendo con su rol al frente del Gobierno Regional. “No me van a amedrentar ni tampoco me van a paralizar. Voy a seguir haciendo aquello para lo cual me eligieron: recuperar la ciudad para las personas y servir a los más humildes”.

La decisión ahora queda en manos del Tricel, que deberá evaluar si existen méritos suficientes para avanzar con la destitución del gobernador.