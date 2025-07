Les embargaron un bono millonario y ahora no les darán préstamo: el drama de trabajadores de sindicato de Minera Escondida

Hace algunas semanas se dio a conocer que más de 100 trabajadores de Minera Escondida tendría que devolver un bono de término de conflicto otorgado por la empresa en el año 2019.

En detalle, el monto por cabeza se situó en $8,5 millones y la situación se dio luego de que el histórico Sindicato N°1 presentará una denuncia en contra del convenio suscrito por sus compañeros, señalando prácticas antisindicales.

La Justicia ordenó retener parte de las liquidación con un 50% como tope y los primeros efectos ya se vivieron en junio. Según el DF, algunas de las remuneraciones brutas embargadas superaron los $3 millones 190 mil.

Claro que esta semana se sumó un nuevo capítulo al drama, luego de que el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta acogió una medida cautelar de la veterana agrupación sindical ya mencionada.

Se ordenó que BHP suspendiera la entrega de un préstamo blando de $6,5 millones a los empleados afectados, el cual sería útil para enfrentar el impacto en el bolsillo de quienes lo pidieran. El mecanismo pretendía programar un pago en 65 cuotas sucesivas de $100 mil.

“Esta medida no es otra cosa que un intento por evadir los efectos y alcances de la sentencia, a través de una nueva acción de injerencia indebida de la empresa”, habían señalado previamente desde el Sindicato N°1.

La fecha de entrega sería el 25 de julio. En informativo interno, la organización aseguró que el Juzgado admitió a trámite la denuncia y acogió la cautelar.

“Hemos sido notificados de la resolución judicial del tribunal, la que no afecta los préstamos ya procesados. La compañía ha interpuesto un recurso judicial para que esta medida sea revisada", declaró Escondida | BHP en una declaración.

“Escondida | BHP reafirma su apego irrestricto al cumplimiento de la ley y la normativa vigente”, se lee en el mismo texto.

De los 105 trabajadores que negociaron en grupo en 2019, solo 72 siguen formando parte de la empresa y 33 no están en ella. Escondida aseguró que 16 no sufrieron embargo, ya que sus salarios no superan las 56 UF, conforme dispone el artículo 57 del Código del Trabajo.