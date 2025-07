El hockey patín de nuestro país ha tenido grandes desempeños deportivos, pero también grandes polémicas que han marcado su desarrollo.

Al respecto, la disciplina vive todo un dilema por estas semanas ante el presente que vive Nicolás Fernández, una de las figuras máximas de este deporte, que con 93 goles es el máximo artillero histórico de la selección nacional.

Regresó en 2023 desde Italia y hoy, a sus 37 años, se mantiene compitiendo en la Liga Central de Hockey Patín como parte del Club de Hockey Llano Subercaseaux, así como también dirige a diversas categorías formativas del equipo.

“Llevaba muchos años jugando y vine ya de vuelta por estar tantos años lejos de la familia. Sigo estando en pleno estado físico y como acá no es profesional, también asumí el rol de entrenador“, parte comentando en ADN TOP, a modo de contexto, un Nicolás Fernández ya desesperado por su presente.

Todo debido a que el 3 de mayo fue notificado por el Tribunal de Disciplina de la Liga Central de Hockey Patín de un castigo de seis fechas por intentar agredir a un árbitro, pese a que el encuentro en cuestión fue más de un mes antes respecto de la notificación del fallo.

“No tenía ni siquiera tarjeta roja. Si hubiera habido algún intento, me hubieran amonestado verbalmente o una tarjeta azul o me hubieran expulsado. Ninguna de las tres pasó. Llegaron y dictaron la sentencia, sin darme la posibilidad de defenderme”, remarca, apuntando a los vicios de procedimiento que llevaron a que se hiciera nuevamente el proceso.

Sin embargo, pese a que esta vez sí fue citado a declarar, Nicolás Fernández terminó recibiendo el mismo castigo. “Fue un copia y pega”, reclama, ya habiendo purgado cuatro fechas en una sanción que también se amplía a su estatus de jugador, pues la orgánica sostiene que tampoco está habilitado para dirigir en series menores por este castigo.

“Me quieren privar también de trabajar, cosa que no lo dice en el reglamento. Como están manejando la situación, llegan y dan órdenes. Ahora quieren vulnerar mi derecho a dirigir porque dicen que el castigo es a la persona. Es ridículo”, sostiene.

Las sospechas de Nicolás Fernández

Al momento de ahondar en su denuncia, el goleador histórico de la selección chilena de hockey patín apunta a líos extradeportivos.

En concreto, plantea la influencia en su contra de parte de integrantes de la directiva del Instituto Miguel León Prado y de Thomas Bata, que a su vez son parte de la nueva estructura de la Federación Deportiva Chilena de Patinaje, al momento de “maquinar” esta sanción en su contra.

“No tengo dudas de que este castigo fue en mala ley. En el hockey no hay VAR ni nada. Un árbitro no puede, después de un mes, ver que quizá lo quisieron agredir. Eso no existe. Esto no funciona así. Hubo una mano detrás para sacarme a mí. Cuando llegué de Italia, el club tenía 12 jugadores y ahora tiene más de 70 jugadores; tenía una serie compitiendo y ahora lo hace con más de 10 series. Hubo un crecimiento y eso lamentablemente le molesta al resto. Hay un tema de envidia deportiva”, planteó, asegurando también sufrir acosos de dirigentes de clubes al no poder tampoco dirigir.

“Juegan bajo protesto porque estoy suspendido y no debería estar dirigiendo. Así de mediocres son. Siento hasta un bullying hacia mí. Si me defiendo, el problema soy yo. Me tengo que comer provocaciones gratis. Me he cuestionado si volver a Europa o irme”, reflexiona Nicolás Fernández, sin dejar pasar que, una vez que volvió a Chile en 2023, dejó de ser citado a la selección chilena de hockey patín.

“Estos nuevos dirigentes me sacaron, no me dieron razones. Hasta hoy sigo siendo goleador, no estoy lesionado. Era el referente máximo y me borraron de la nada. No tuve ni siquiera el reconocimiento por parte de la Federación. Cualquier cuerpo técnico puede elegir a los jugadores que quiera, pero en Chile no hay nadie que tenga el currículum que tengo. No fui llamado ni siquiera a una preselección. No quiero explicaciones, pero sí sentí que fue una falta de respeto", concluye el experimentado jugador, abriendo otro flanco más de polémica en la disciplina.