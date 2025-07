Filtran la declaración completa de Kaminski por la muerte del Rey de Meiggs: entregó shockeante dato sobre Wilson Verdugo

Fue llamado a declarar en un caso de lo más complejo. Francisco Kaminski fue citado como testigo en la investigación por el asesinato del llamado Rey de Meiggs.

El comunicador habló con el prestamista, que era su amigo hace más de una década, justo el día donde fue acribillado en la calle.

Una videollamada de la que tuvo que entregar detalles a la policía, en una confesión que se filtró este viernes en T13.

La declaración de Kaminski

“Los primeros contactos que tuve con él se debieron a que existían comerciantes de Meiggs, importadores y cosas así, que compraban publicidad para la radio, en la cual yo me desempeñaba en ese entonces. Actualmente, es Radio Corazón”, comenzó contando.

Y agregó que "esta persona era el nexo con la gente que quería hacer publicidad. Ahí comenzamos de alguna manera a relacionarnos un poco más de una relación comercial... Esta relación comercial tenía sustento en que en algunos negocios, eventos, José aportaba capital para que el evento se pudiera desarrollar. Cuando yo aportaba capital, me refiero que, por ejemplo, en un evento X, por decirlo de alguna manera, a mí me faltaban 30 millones de pesos y esta persona me preguntaba y me decía que me los iba a prestar y ¿qué ganaba él? Bueno, yo le dije, ‘Te doy 5 millones’. Y le terminaba pagando 35, en vez de 30. Una especie de utilidad al negocio. Básicamente, eso eran los negocios que hice con él. Tiene que haber ocurrido en el tiempo que lo conocí unas tres o cuatro veces, no más que eso. En estos 10 años en los cuales yo lo conocía”.

“Debo decir que actualmente yo mantengo una deuda pendiente con la víctima, la cual asciende a la suma de 45 millones de pesos en dinero, lo cual, la verdad, lo ocupé por un evento que tengo en septiembre de este año por la instalación y funcionamiento de una fonda. Además de la contratación de unos artistas, entre otras cosas. Ese dinero José (Felipe) me lo facilitó el mes de marzo del 2025 y teníamos acordado el pago para después del 10 de octubre. Justamente con el dinero de las ganancias del evento de la fonda que voy a hacer para Fiestas Patrias”.

“Puedo agregar que José... yo sentía que él me tenía harto cariño. De hecho, señalar que fue una persona muy cercana cuando tuve un problema por mi separación. Él fue una persona que siempre estuvo muy preocupado por mí y yo sentía ese aprecio. Debo señalar que luego de fallecido José, conversé con la pareja de él, a quien le indiqué que no se preocupara por la deuda, pues la manteníamos en los mismos términos recién indicados”.

El dato revelador sobre Wilson Verdugo

Interrogador: ¿Cuál fue la última vez que usted habló con la víctima?

Kaminski: Bueno, fue el mismo día que lo mataron. Recuerdo que bien temprano en la mañana fue un llamado bien breve. José me llamó a través de videollamada. Recuerdo que él iba viajando de Viña a Santiago. Iba entrando a la capital y me señalaba que iba enojado porque tenía que ir a hacer un trámite y él estaba a vacaciones en la Quinta Región. Pero era algo súper breve y se iba a regreso. Recuerdo que conversamos poco más, nos preguntamos cómo estábamos, y sería.

Interrogador: Cuando se refiere a trámites, ¿José (Felipe) refirió en específico que tenía que hacer?

Kaminski: No, solo dijo trámites. Tampoco ahondé más en qué tenía que hacer. Como señalé, me dijo que era algo breve y que después se regresaban a la Quinta Región.

Interrogador: ¿Cuándo fue la última vez que vio en persona a la víctima?

Kaminski: Como hace un mes aproximadamente. Recuerdo que nos juntamos en el local de La Vaquita Sabrosa, ubicado en Bella... Barrio Bellavista. Ahí, además de él, nos juntamos con una persona a la cual conozco como Don Wilson, de quien no tengo el apellido. Solo lo conozco por ese nombre, pero puedo agregar que él es el dueño del restorán donde nos juntamos.

La reunión la organizó José (Felipe) y la intención de esta era poder darle un puesto a Don Wilson con su restorán en la fonda, en la cual estoy organizando como evento y que le conversé anteriormente. De hecho, concretamos esta opción. Don Wilson me pagó la suma de un millón de pesos por concepto de reserva del espacio donde se iba a colocar dentro de la fonda.

Interrogador: ¿En esta reunión conoció a esta persona que dice que ubica como Don Wilson?

Kaminski: No. Yo a él, la verdad, lo conozco del año 2013. Lo conocí producto que en esos años yo tenía un programa televisivo en el canal Vive de VTR, en donde nosotros le hacíamos propaganda televisiva al local de La Vaquita Sabrosa que tiene Don Wilson, el local de calle Manuel Montt. En ese entonces esta persona solo tenía este local. De ahí, la verdad, es que solamente teníamos como contactos esporádicos, siempre a través de teléfono. Mi contacto con él, la verdad, que era bastante más esporádico e indirecto que, por ejemplo, el que tenía con José“.

Interrogador: ¿Cuándo supo el fallecimiento de la víctima?

Kaminski: El mismo día que falleció. Recuerdo que yo estaba con mi hijo en un restorán. Lo voy (fui) a retirar un poco antes del colegio, llamándome por teléfono Wilson, quien me señaló que al José (Felipe) le habían puesto un balazo, a lo que le consulto: ‘¿Pero cómo había sido posible?’, respondiéndome él que otro mismo le había dicho a él que parece que lo venían siguiendo del banco, que venía con plata y se la habían quitado y que iba a ir él al lugar a ver qué onda. Ahí yo le dije que estuviera tranquilo, él me respondió que sí y que después me iba a llamar, cosa que nunca hizo. Yo posteriormente me enteré por la prensa todos los detalles por lo que salió en televisión.

Interrogador: ¿Por qué piensa que Wilson lo llamó a usted, si la cercanía entre él y usted no era tanta?

Kaminski: No lo sé, la verdad. Yo me imagino que, porque él pensaría que quizás con José (Felipe) nuestra relación era más cercana o que éramos más amigos de lo que realmente éramos. Además, en ese mismo llamado, Wilson me pidió el teléfono de la señora de José (Felipe)“.