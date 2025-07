Consejera republicana denuncia a colega del mismo partido por presunto acoso sexual

Lorena Ramírez, consejera regional de Tarapacá y militante del Partido Republicano, denunció a Jorge Muñoz, colega del mismo conglomerado, por presunto acoso sexual.

Según consigna La Estrella de Iquique, la denuncia fue presentada formalmente ante el Gobierno Regional, donde la autoridad solicitó medidas de resguardo según lo establecido en la Ley Karin.

La core argumentó que la presentación de esta denuncia se dio porque ninguna mujer debe normalizar este tipo de acciones, “y menos donde se ejerce un rol de servicio público”.

Al ser consultada por Radio ADN, la denunciante indicó que “estoy pasando por un pésimo momento, no me siento en condiciones de dar entrevistas. Esta mañana me acompaña mi esposo quién ha sido mi pilar y mi apoyo fundamental al igual que mis hijos".

Además, aseguró que la denuncia ya fue ingresada ante el Ministerio Público. “Está ingresado en Fiscalía y en proceso investigativo”, sostuvo.

Finalmente, valoró el apoyo brindado por parte de la Gobernación Regional de Tarapacá.

Respuesta de consejero republicano denunciado

El medio regional mencionado anteriormente le consultó al consejero republicano acusado, Jorge Muñoz, sobre esta grave acusación.

Al respecto, la autoridad regional fue tajante en asegurar que “desconozco completamente lo que usted me indica, de hecho, me entero por usted”.

“Jamás he realizado alguna conducta que se pueda considerar acoso, a nadie, no obstante, he instruido a mis abogados para que hagan las indagaciones pertinentes y tomen todas las medidas necesarias, en caso de así requerirse, ya que no voy a tolerar bajo ningún aspecto que se manche mi honra y la de mi familia”, cerró.