Amazon trabaja en una nueva serie inspirada en los videojuegos: se trata de otro título del género de disparos

Amazon MGM Studios continúa trabajando en la creación de contenido para expandir su nutrido catálogo, siguiendo la tendencia de adaptar títulos del mundo gamer.

A nivel general son varias las apuestas que han tenido resultado. Dentro de la firma, destaca el éxito de Fallout y el desarrollo de más producciones en camino como God of War y Warhammer 40,000, que contará con el protagonismo de Henry Cavill.

Ahora, desde el estudio anunciaron una nueva adaptación, basada en un clásico videojuego de disparos, uno de los más aclamados entre la comunidad geek.

Se trata nada más y nada menos que de Wolfenstein, la clásica saga desarrollada por Raven Software y lanzada en 2009 bajo la distribución de Activision.

Según informó Variety, el proyecto contará con la participación de Patrick Somerville como creador, guionista, productor ejecutivo y showrunner.

Aunque los detalles sobre la historia aún se mantienen en secreto, lo visto en el videojuego no deja mucho espacio para dudas. Además, se considera una premisa base que sirve para anticipar el tono: “La historia de matar nazis es inagotable”.

Con esa provocadora frase, la serie promete mantener el espíritu combativo y provocador que ha caracterizado a Wolfenstein desde sus inicios.

Detalles de la historia

La franquicia, que debutó con Castle Wolfenstein en 1981 y revolucionó el género con Wolfenstein 3D en 1992, sigue siendo una referencia clave en la historia de los videojuegos.

En sus tramas, el soldado estadounidense William B. J.’ Blazkowicz se infiltra en territorio nazi para descubrir un mundo de ciencia oculta, experimentos sobrenaturales y tecnología avanzada, en una versión alternativa y distorsionada de la Segunda Guerra Mundial.

Hasta la fecha, el título cuenta con 14 entregas, incluyendo algunas entregas recientes como The New Order, The New Colossus, Youngblood y la experiencia en realidad virtual Cyberpilot.

Su mezcla de acción violenta, estética retrofuturista y elementos sobrenaturales la ha convertido en un referente del gaming narrativo.

En 2012 se había anunciado una película basada en el juego, pero el proyecto nunca se concretó. Esta nueva serie, en cambio, parece avanzar con pasos firmes gracias a la experiencia del equipo creativo y el renovado interés por llevar al streaming franquicias de culto.

Por ahora no hay fecha oficial de estreno ni elenco confirmado, pero el desarrollo de esta adaptación posiciona a Wolfenstein como la próxima gran apuesta de Amazon por transformar exitosas licencias de videojuegos en contenido televisivo de alto impacto.