Sam Smith regresa con “To Be Free”, un nuevo sencillo compuesto desde lo más íntimo

Sam Smith regresa a la escena musical con su nuevo sencillo To Be Free, una canción íntima y emotiva que nace de una sola toma de voz y guitarra en estudio, acompañada por el coro TwoCity Chorus.

Coescrita y producida junto a Simon Aldred, la canción refleja un momento de liberación personal para el artista. Según él mismo explica, esta canción ha sido su “hermana, su familia” y que ya está listo para compartirla para que “pueda hacer lo mismo por alguien más”.

Desde su infancia en Cambridgeshire hasta su vida junto al río Támesis y ahora al Hudson en Nueva York, los ríos han sido una metáfora constante en su vida y su música. Esta simbología inspira To Be Free y está presente también en la portada del sencillo.

El video oficial, dirigido por el colectivo (LA)HORDE y filmado en el histórico recinto Warsaw de Brooklyn, estalla en una celebración colectiva de energía, con el coro llenando el espacio y reflejando el espíritu liberador de la canción.

En paralelo al lanzamiento, Smith confirma una serie de conciertos íntimos en Estados Unidos donde interpretará este nuevo sencillo en un formato más cercano y personal, dejando de lado los grandes estadios.

Este nuevo lanzamiento marca el comienzo de una nueva era creativa para Sam tras haber sorprendido a su público en febrero con Love Is a Stillness, canción que muchos medios consideraron un aperitivo de lo que estaba por venir.

Tras acumular cinco premios Grammy, un Globo de Oro y un Óscar, además de récords Guinness por su disco debut In The Lonely Hour y por la banda sonora de James Bond Writing’s on the Wall, y luego del éxito de Gloria y del álbum en vivo BBC Proms At The Royal Albert Hall, Sam Smith continúa reafirmando su capacidad de conectar emocionalmente con su público a través de la autenticidad.

To Be Free ya está disponible en plataformas digitales con su video oficial. En tanto, los conciertos en Estados Unidos prometen una experiencia cercana y memorable. Así, se concreta un regreso íntimo que apuesta por la conexión genuina.

De todas formas, por el momento aún no se ha anunciado un nuevo álbum ni gira mundial, pero este sencillo sugiere el inicio de una etapa emocional y creativa renovada.