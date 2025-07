Neymar no lo pasa bien en su regreso al Santos. Sus constantes lesiones y el bajo rendimiento del equipo en general, hacen que el “Peixe” ahora mismo esté en zona de descenso.

En su último partido del Brasileirao, volvieron a caer, en esta ocasión ante de locales ante Internacional de Porto Alegre por 2-1.

La seguidilla de malos resultados ha terminado por colmar la paciencia de los hinchas y así se lo hicieron saber en el Estadio Urbano de Caldeira. Uno de los tantos fanáticos que había, explotó con todo ante Neymar y este le respondió.

😳🇧🇷 NEYMAR discutiendo CARA A CARA con los hinchas del Santos, tras perder ante Internacional.



Ahora mismo están en ZONA DE DESCENSO del Brasileirão. ⚠️



“Me dijo que me callara, que me fuera a la mierda. Me dijo: ‘hijo de puta’. ¡Solo le pedí ganas! ¿Acaso mi dinero no vale nada? Me gasté casi 1500 reales. Voy a todos los partidos y no dejaré de ir. Estaré en la tribuna en el próximo partido", declaró el hincha a UOL Esporte.

Tras la lluvia de críticas recibidas, Neymar tuvo que salir a hablar y lo hizo a través de redes sociales. “Él tiene derecho a decir si jugué mal y a abuchear, pero decir que mi padre y yo somos mercenarios, hablar de mi familia y mis amigos… Perdón, pero es difícil de controlar”, relató el “príncipe”.

“Vine al Santos para ayudar al club de la mejor manera posible y el día que la hinchada piense que ya no puedo ayudar o que estoy perjudicando al club, seré el primer en hacer las valijas e irme”, sentenció el brasileño.