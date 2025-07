En medio de su vinculación con el Rey de Meiggs: Kaminski hizo tajante aclaración sobre deudas con prestamistas que destapó Carla Jara

En la mañana de este jueves, Francisco Kaminski habló en varios medios respecto a por qué fue llamado a declarar en el caso del asesinato del llamado Rey de Meiggs.

Es que esta información causó evidente sorpresa en la opinión pública, por lo que él decidió contar su verdad y aclarar que se trataba solo de una vinculación como “testigo” tras haber recibido una llamada del fallecido prestamista, con quien eran amigos hace una década.

Sin embargo, en medio de esta situación, en el matinal Tu Día recordaron unos dichos de Carla Jara, ex del locutor, respecto a una suma de dinero que adeudaba y le había generado susto por su hijo en común.

“Hasta el día de hoy, no sé en qué gastaba esa plata, porque tampoco llevábamos una vida de lujos”, dijo Carla a Revista Velvet el año 2024 sobre una deuda de $150 millones de pesos que su exmarido mantenía con ella.

Y en Sígueme, Sergio Marabolí aseguró que Kaminski “está en el mercado informal. Las deudas son informales. Y es ahí donde Carla se preocupa y coopera por la seguridad de ella y la de su hijo”.

La aclaración de Kaminski

Frente a todo esto, en el matinal de Canal 13, la periodista Ana María Silva fue directo al hueso.

“En algún momento tu expareja, Carla Jara, dijo que tenía aprensiones e incluso usó la palabra temor y que tú estabas vinculado a prestamistas, no sé si alguno de estos dos (José Reyes Ossa o Wilson Verdugo) es alguno de estos prestamistas”, consultó.

Y él señaló tajante que “no, no tiene nada que ver. Yo nunca he estado vinculado con prestamistas, aprovecho de aclararlo, nunca me he referido a las declaraciones de la mamá de mi hijo, ni nunca lo voy a hacer tampoco”.

Luego, explicó que “los temas comerciales de los que ella habló son producto el cierre de una fábrica de cecinas que nosotros hicimos en pandemia con mi familia, de la cual estaba a cargo mi hermano“.

“Obviamente, cuando se cerró todos llegaron por el apellido a cobrarme a mí y ahí me imagino que es que la Carla se refiere que tenía susto, pero no tiene nada que ver este caso ni estas personas con esa declaración", cerró.