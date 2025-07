“El presidente no quería que siga; sorprendió a todos en el club, eso quiere decir que algo raro pasó”

Una compleja situación es la que vivió el futbolista Gastón Novero, quien hasta hace unos días era jugador de San Luis de Quillota, pero fue despedido sin motivo alguno.

Según expresó el propio atacante argentino a Primera B Chile, la decisión fue única y exclusivamente del presidente del club, César Villegas.

“Decisión netamente del presidente, que no quería que siguiera en el club. Ahora que llegó Juan José Luvera, él me dijo que me iba a tener en cuenta, que iba a ser una pieza importante para su equipo”, comenzó relatando el delantero, quien llegó a inicios de 2025.

“Incluso la gente del club estaba sorprendida, porque fue una decisión netamente del presidente, que nos tomó de sorpresa a todos, no solamente a mí y a mis compañeros. Fue duro. Si los cuerpos técnicos que pasaron y la misma gente del club se sorprendieron, quiere decir que algo raro pasó. Pero bueno, eso queda en ellos”, sentenció Novero.

Todo parece indicar que la salida del argentino fue para liberar un cupo de extranjero, ya que solo horas después de confirmarse su desvinculación, se anunció a través de redes sociales la llegada del también trasandino Tiago Ferreyra, quien defendiera la camiseta de Deportes Iquique en el primer semestre.