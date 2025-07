Dirigente de Nacional revela por qué Eduardo Vargas rechazó a la U: “Lo que mal empieza, mal acaba”

Eduardo Vargas está cerca de sellar su regreso al fútbol chileno. Luego de su salida de Nacional y varias semanas de negociaciones, el delantero chileno optó por rechazar las ofertas de Universidad de Chile y todo indica que se convertirá en nuevo refuerzo de Audax Italiano.

El inesperado traspaso, eso sí, no generó sorpresa en Uruguay. Así lo dejó saber Alex Saúl, dirigente del “Bolso”, quien abordó la situación que vivió “Turboman” en los últimos días y explicó por qué se cayó su fichaje en la U.

“Yo supuse que no iba a arreglar en Universidad de Chile, porque a nadie le gusta ir y volver y no poder arreglar. Supuse que se le iba a complicar”, declaró el directivo en diálogo con el medio Tirando Paredes sobre el fallido acuerdo que tuvo el atacante con los azules hace dos semanas en Chile.

Respecto a su inminente arribo a Audax Italiano, Saúl añadió que “está bien que se haya ido a otro equipo, a mí me parece bien porque lo que mal empieza, mal acaba”.

Además, el dirigente de Nacional abordó el cuestionado paso de Eduardo Vargas por el club uruguayo. “Yo no creo que no sintió la camiseta, lo que pasó fue que no se adaptó al fútbol uruguayo, que no es lo mismo. No salió la apuesta, hizo un gol en la última final de la Copa Libertadores con el Mineiro”, comentó.

“Fue inesperado lo que pasó, pero Nacional, como en todo club grande, hay harta competencia y poco espacio. Si no los aprovechas, es complicado, más o menos lo que les pasa a los juveniles que tienen que rendir de inmediato”, sentenció.