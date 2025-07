Carlos Lampe, portero de Bolívar, habló tras la victoria por 3-0 ante Palestino en la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana 2025 y se refirió al grave escándalo de doping afecta a la selección de Bolivia en las Eliminatorias al Mundial 2026.

Ante la consulta de ADN Deportes sobre la posible resta de puntos que podría sufrir la “Verde”, el exarquero de Huachipato explicó que “no sabemos nada, en lo personal yo no he querido averiguar. No le hemos dado importancia a esos comentarios, porque no hay nada oficial”.

De todas formas, Lampe reconoció que “sí sabemos que Boris Céspedes dio positivo por una sustancia que era para el resfrío y Ramiro (Vaca) fue en nuestro club. No sé nada y por ese lado estoy muy tranquilo. Estamos con una chance importante para poder ir al repechaje".

Por otro lado, el guardameta boliviano valoró la clasificación de su equipo frente a Palestino y confesó que “pensamos que nos íbamos a venir con una diferencia mínima o por ahí con un 2-0. No pensamos que íbamos a hacer tres goles allá (en Bolivia) y ahora creo que hicimos un gran partido”.

Además, destacó lo hecho por el cuadro árabe en la llave y aseguró que “a mí me sorprendió el nivel de Palestino. Allá hicieron un primer tiempo perfecto. Se iban a venir quizás con un 1-0 y a lo último por ahí mentalmente hicimos la diferencia en ese partido".

“Hoy vieron cuántas situaciones de gol tuvieron, nunca bajaron la cabeza por más que ya íbamos ganando. Yo le doy mucho mérito. Nosotros aprovechamos nuestras situaciones, hicimos mejor las cosas en las dos llaves y por eso nos llevamos la clasificación", concluyó Carlos Lampe.