El sueño internacional de Palestino llegó a su fin este miércoles. El cuadro árabe no pudo revertir la serie ante Bolívar y cayó por 0-3 en el Estadio Nacional, sellando su eliminación con un contundente 0-6 en el marcador global por los playoffs por la Copa Sudamericana 2025.

Tras la derrota ante el conjunto altiplánico, el plantel dirigido por Lucas Bovaglio no escondió su desazón, aunque apuntó a dar vuelta la página rápidamente y enfocarse de lleno en la lucha por el título del Campeonato Nacional, donde marchan en el cuarto lugar a cinco puntos del líder Coquimbo Unido.

Bryan Carrasco, delantero y capitán de Palestino, declaró en zona mixta que “obviamente hay tristeza porque teníamos la ilusión de darlo vuelta. El resultado no era fácil, era un 3 a 0 abajo. Pero no hay que reprocharnos nada, creo que tuvimos muchas ocasiones, no quiso entrar y a lo mejor esa es la diferencia de la Copa”.

“Nos vamos con la frente en alto, ahora a enfocar las energías 100% en el campeonato para darle una alegría a la gente a fin de año”, añadió el futbolista de 34 años, quien realizó un positivo balance de la campaña del equipo a nivel continental.

“Resalto que nos paramos de igual a igual con todos los equipos, pero no hay que llorar sobre la leche derramada, ya está. También recalco el apoyo de la gente. Íbamos perdiendo 3 a 0 y estaban ahí, nadie se había ido todavía. Nos apoyaron hasta el final sabiendo que ya estaba como la llave cerrada, así que rescatar eso", complementó.

“Fue una Copa Sudamericana súper importante para Palestino”

Por otro lado, el delantero del cuadro árabe, Gonzalo Tapia, se sumó a las palabras de Carrasco y comentó que “fue un partido súper raro para nosotros. Sabíamos que teníamos que arriesgar, pero no se dio. Creo que el partido pasó por detalles, pero me quedó con el esfuerzo de todos”.

“Fue una Copa súper importante para el club y creo que estamos para pelear el torneo también, quedó demostrado. Ahora a dar vuelta la página y a prepararnos para el torneo, que estamos para luchar y salir campeón”, remarcó.

Finalmente, el extremo uruguayo, Facundo Castro, fue autocrítico al señalar que “sabíamos que era un partido complicado de revertir, pero no imposible. Creo que no supimos ser contundentes. Tuvimos las situaciones, ellos llegaron poco, pero fueron contundentes y liquidaron la llave”.

“Recibir goles se hizo más cuesta arriba anímicamente, pero hay que pasar la página. Tenemos un partido duro el fin de semana para seguir arriba en la tabla”, concluyó de cara al duelo del próximo domingo ante Unión Española.