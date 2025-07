“No soy ordinario, ordinarios son los que roban al Estado”: La potente reflexión de Don Carter sobre el Chile de hoy

A pocas semanas de cumplir 50 años de carrera artística, Juan Alcayaga, más conocido como Don Carter, reflexionó sobre el panorama político actual y los momentos más complejos que ha enfrentado como comediante en Chile.

Consultado por La Cuarta sobre las próximas elecciones presidenciales, el humorista fue enfático: “Te juro que me llega a dar lata, pero lo peor es que la gente los sigue y todavía cree. Tengo mi pensamiento, sé por quién voy a votar, aunque da miedo esta onda que pasa a nivel mundial”.

Más adelante, expresó su crítica directa hacia la clase dirigente: “Ojalá aquí en Chile seamos más tranquilos. Los políticos se han portado como el hoyo. Cuando tenemos una sociedad tan dispar, y que al empresario lo manden a clases de ética, todo lo que hemos sabido por el teléfono de este caballero (Luis Hermosilla), los robos…”.

Además, el comediante comentó: “Por eso cuando me dicen que soy ordinario, yo no soy ordinario. Ordinarios son los que roban al Estado, los que mienten con las licencias, los cuales son de todos los lados. Hasta el minuto no se ha inventado nada mejor que la democracia y espero que la sigamos teniendo como país”.

El período más duro que le tocó vivir como artista

Respecto al momento más complejo en su trayectoria, el actor recordó los años posteriores al golpe de Estado: “Evidentemente, lo más complicado fue el golpe militar, porque mientras estuvieron los milicos no había teatro, no había cultura, había muy poco de todo. La gente tenía miedo, no podía. Uno se ponía autocensura”.

Finalmente, Don Carter rememoró el impacto que esa época tuvo en las artes escénicas: “Esa fue la etapa más negra, no se podía crear abiertamente ni decir lo que tú realmente pensabas. Tenías que disfrazarlo en esa época. Pero así, hubo mucho teatro que se paró en dos patas, por supuesto corriendo varias consecuencias".

“Aparte de que muchos se arrancaron, muchos se asilaron. No, si Chile quedó en pelota con la cultura”, concluyó.