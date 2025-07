“Hoy no jugó y...”: La tajante respuesta de Arturo Vidal sobre la posible salida de Brayan Cortés de Colo Colo

El volante de Colo Colo, Arturo Vidal, habló este miércoles tras la derrota por 0-2 en el amistoso ante Real Valladolid disputado en el Estadio Sausalito de Viña del Mar y se refirió al posible traspaso de Brayan Cortés a Peñarol de Uruguay.

Respecto a la caída frente al elenco español, el “King” puso paños fríos y declaró que “en el primer tiempo dimos un baile, solo nos faltó anotar. En el segundo tiempo ya se desordena el partido, porque entraron los jugadores que no venían con muchos minutos. Jugó todo el equipo, eso fue lo importante".

“Hicimos un buen primer tiempo. Jugamos a un toque, con cuatro volantes tuvimos mucho más la pelota, así contento también por el partido. Creo que sirve mucho para los jugadores que han tenido menos minutos y para que el profe pueda elegir a los mejores para el domingo”, añadió de cara al próximo duelo ante O’Higgins.

Consultado sobre la situación de Cortés, que podría dejar Colo Colo en los próximos días, Vidal declaró que “hoy día no jugó y el equipo se vio bien. Tenemos un gran plantel y creo que a los que le toque lo van a hacer muy bien. Ahí se verá qué va a pasar, no me no me quiero meter en ese tema”.

“(Cortés) es importante, pero no sé más allá. Está el Tuto (Fernando de Paul) también, que está al cien por ciento. Brayan está con nosotros y no sé qué está pasando con él, pero sigue entrenando al máximo. Hoy le tocó jugar al Tuto en el primer tiempo y en el segundo le tocó al Edu (Villanueva), así que contento por él porque también tiene que ir tomando confianza", complementó.

Finalmente, el volante de Colo Colo se refirió a la salida ya confirmada de Cristián Zavala a Coquimbo Unido. “Siempre afecta cuando se va o se lesiona un compañero. Tenemos un gran grupo, pero el fútbol es así. De repente, las opciones que tienen los jugadores cuando no juegan acá en otros lados puede ser mejor y creo que es una buena oportunidad para él”, concluyó.