Una insólita situación afectó a una joven chilena, la cual terminó estafada por su pareja, un ciudadano venezolano que buscaba residir en el país.

Según explicó Macarena Flores en su cuenta de Tiktok, luego de 6 meses de relación, decidió casarse con el sujeto identificado como Jorge Cerro Moreno, para así ayudarle a obtener su visa.

“Hace dos años viví con un venezolano que, a los seis meses de relación, me pidió matrimonio. Yo estaba muy enamorada. Nos casamos y después postuló a la visa residencial por matrimonio”, relató.

“También estábamos juntando plata para comprar un auto, que era el sueño de los dos. Me equivoqué, el auto lo puso a su nombre y ahí viene mi drama”. detalló.

“Me terminó cagando”

En esa línea, la joven explicó que todo el calvario comenzó no solo por la mala relación que llevaban ambos tras las nupcias, sino que tras adquirir un vehículo.

“Era el sueño de los dos. Me equivoqué, el auto lo puso a su nombre y ahí viene mi drama”, dijo.

“El problema está en que, desde que me separé de esta persona, me llegan las cuentas. Me llegan las cuentas de TAG, porque no las paga y me llaman a mí”, afirmó.

Además, reveló que “tengo su número nuevo y lo llamé, pero me bloqueó (...) Yo sé que mucho de esto fue mi culpa. Cuando lo conocí quería que estuviera mejor, lo quería ayudar, pero me terminó cagando”.

“Qué fome estar haciendo esto, pero necesito desahogarme. ¿Por qué los venezolanos son tan vividores y tan malas personas?”, cerró la joven.