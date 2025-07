Una fallida transacción comercial terminó en pánico este martes en la estación Bío Bío de la Línea 6 del Metro de Santiago, cuando un intercambio informal de un celular terminó con disparos, robo y la posterior evacuación del recinto.

Según información policial, dos hombres se encontraron en la zona de torniquetes de la estación para realizar la compraventa de un teléfono móvil. Sin embargo, la operación no se concretó, pues el comprador no quedó conforme con el equipo ofrecido y decidió no continuar con la transacción.

Esto derivó en una discusión que rápidamente escaló en una pelea física. En ese contexto, el supuesto vendedor habría sustraído cerca de $800 mil al comprador, lo que motivó la reacción inmediata del afectado, quien extrajo un arma —presuntamente de fogueo— y efectuó disparos en plena estación, generando pánico entre los pasajeros.

Sin heridos pero con gran alarmaLos disparos no dejaron personas lesionadas, pero causaron una situación de alarma que obligó a la evacuación del lugar. Mientras el agresor que robó el dinero huyó del sitio, el otro sujeto fue retenido por el equipo de seguridad del Metro y entregado posteriormente a Carabineros.

Metro de Santiago emitió un comunicado en el que señaló que el individuo detenido habría efectuado disparos con un arma de balines. “De acuerdo con los protocolos establecidos, el equipo de seguridad de Metro procedió a controlar la situación y retuvo al agresor”, indicó la empresa, que también afirmó haber prestado apoyo a la persona.

Investigación en curso

Carabineros investiga la naturaleza del arma utilizada para determinar si tenía capacidad de fuego real y revisa las cámaras de seguridad para ubicar al sujeto que escapó con el dinero.

Todos los antecedentes e imágenes del hecho ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público y de las policías para avanzar en la identificación del prófugo y esclarecer responsabilidades.