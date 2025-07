El legendario “príncipe de las tinieblas”, Ozzy Osbourne, falleció a los 76 años, dejando una huella imborrable en el mundo del heavy metal y, especialmente, en Chile, país que lo recibió con fervor durante más de dos décadas.

El cantante llegó por primera vez a Chile en 1995, para presentarse en el Monsters of Rock en el Teatro Monumental de Santiago. Desde ese momento, el vínculo con el público chileno se fortaleció, consolidando a Chile como una de las plazas favoritas para el cantante.

Su regreso en 2008 fue aún más memorable: encabezó el Monsters of Rock en la Pista Atlética del Estadio Nacional, compartiendo escenario con bandas como Korn y Sepultura.

En 2011 volvió a cautivar a sus fans en el Movistar Arena con un show que combinó canciones de su álbum Scream y clásicos de Black Sabbath como War Pigs e Iron Man.

El último encuentro con Chile

El momento más emotivo de su relación con Chile ocurrió en 2018, durante su gira mundial de despedida No More Tours II. En el Movistar Arena, Ozzy entregó un concierto de más de una hora y media, interpretando temas emblemáticos como Bark at the Moon, No More Tears y Paranoid. Miles de seguidores lo acompañaron con emoción, transformando aquella noche en una verdadera celebración de su legado.

Además, en 2016, Ozzy formó parte de la última gira de Black Sabbath en Chile, un evento histórico que reunió a más de 60 mil personas en el Estadio Nacional, considerado una ceremonia de despedida para el metal en el país.

A lo largo de todas sus visitas, Ozzy Osbourne mantuvo intacto su carisma y energía, entregando actuaciones inolvidables que trascendieron generaciones. Su paso por Chile se convirtió en un capítulo fundamental dentro de su carrera y en un recuerdo imborrable para miles de fanáticos.

Su reciente muerte, anunciada por su familia, marca el fin de una era, pero su legado y la conexión con Chile seguirán vivos en cada nota y en cada grito de sus seguidores.