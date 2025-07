“Me dejaron con vida”: el explosivo regreso de Stephen Colbert tras su despido de CBS con un mensaje directo a Trump

(Photo by Scott Kowalchyk/CBS via Getty Images) / CBS Photo Archive

El comediante Stephen Colbert regresó este lunes al “Late Show” con una mezcla de humor ácido, respaldo de sus pares televisivos y duras críticas a Donald Trump, luego de que CBS anunciara la cancelación del programa, prevista para mayo de 2025.

“Voy a decirlo claramente: la cultura de la cancelación ha ido demasiado lejos”, afirmó Colbert, mientras el público coreaba su nombre en el estudio. La cadena CBS y su empresa matriz, Paramount Global, señalaron razones económicas para la decisión, pero el momento del anuncio —pocos días después de que el presentador cuestionara un millonario acuerdo entre Paramount y Trump— levantó sospechas.

“Me di cuenta durante el fin de semana de que habían cancelado nuestro programa. Pero cometieron un error. Me dejaron con vida”, ironizó el conductor, antes de lanzar su mensaje más directo: “Puedo decir lo que realmente pienso de Donald Trump, desde ahora mismo. No me cae bien. No parece tener las aptitudes para ser presidente”.

La reacción del expresidente no se hizo esperar. En redes sociales, calificó a Colbert como “sin talento”, a lo que el comediante respondió en su show: “¿Cómo se atreve, señor? ¿Sería capaz un hombre sin talento de componer la siguiente ocurrencia satírica?”, para luego lanzar un insulto cuya palabra fue silenciada.

Colbert también cuestionó los argumentos financieros entregados por CBS, que justificó la cancelación pese a que el “Late Show” lidera en audiencia nocturna. “¿Cómo puede ser una decisión puramente financiera si el programa es el número uno en audiencia? Es confuso”, sostuvo. Y, aludiendo al acuerdo con Trump, ironizó: “¿Dónde habría gastado Paramount los otros 16 millones? ¡Ah, sí!”

Durante el programa, Colbert fue acompañado por Lin-Manuel Miranda y “Weird Al” Yankovic, quienes interpretaron “Viva La Vida” de Coldplay. También aparecieron en el estudio figuras como Jimmy Fallon, Seth Meyers, Jon Stewart, John Oliver, Adam Sandler y Anderson Cooper, en un gesto de respaldo al presentador.

Desde “The Daily Show”, Jon Stewart —también parte del conglomerado Paramount— defendió a Colbert y criticó los intentos por congraciarse con Trump: “Este no es el momento de rendirse. No me rendiré. No me iré a ninguna parte. Creo”.

Al cerrar su programa, Colbert se dirigió a su audiencia con tono serio: “Algunos ven la desaparición de este programa como la señal de algo terrible. Y aunque soy un gran admirador mío, no estoy del todo de acuerdo. Porque nuestro trabajo nunca buscó cambiar el mundo, solo cómo te sentías al final del día. Y eso creo que es un objetivo loable”.

“Claro”, agregó con ironía, “o cambiar cómo te sentiste a la mañana siguiente cuando lo veías en tu teléfono… que es la razón por la que la televisión abierta está muriendo”.