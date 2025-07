¿Lo recuerdas? Pedro Pascal se refirió a su paso por DC Studios y por el cual estuvo “horrorizado”

Pedro Pascal atraviesa uno de los momentos más altos de su carrera. Reconocido mundialmente por sus papeles en The Mandalorian y The Last of Us, actualmente celebra su debut oficial en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con Los 4 Fantásticos: Primeros pasos.

En medio de la expectación por su ingreso a Marvel Studios, los fanáticos han vuelto la mirada hacia otro universo cinematográfico en el que participó años atrás: el de DC Studios.

Aunque muchos lo recuerdan por sus roles en franquicias de acción y ciencia ficción, lo cierto es que el actor ya había formado parte de una superproducción basada en cómics, pero bajo el sello de la competencia directa.

Se trata de Wonder Woman 1984, la secuela del exitoso filme protagonizado por Gal Gadot estrenada en 2020. La cinta tuvo a Pascal en el rol del villano Maxwell Lord, un empresario ambicioso que pone en jaque al mundo con un antiguo artefacto que concede deseos.

A pesar del entusiasmo inicial, la película recibió críticas mixtas y su legado ha quedado algo opacado con los recientes cambios en la franquicia que comienza una nueva era de la mano de James Gunn.

El propio actor chileno se ha referido a este episodios en su carrera de una forma muy curiosa, recordando una curiosa anécdota sobre su participación de la cual sacó una gran lección.

“Estaba tan horrorizado por mi apariencia”, confesó una entrevista reciente, refiriéndose a su look en la película para interpretar a Lord.

Hay que recordar que Pedro tuvo que afeitarse completamente, algo que asegura no ha vuelto a hacer desde entonces: “Nunca volví a estar afeitado para un papel actoral”.

El personaje, ambientado en plena era ochentera, lucía un peinado voluminoso y una imagen inspirada en los magnates de la época. Para muchos, se trató de una transformación radical y arriesgada, alejada del estilo con el que hoy se asocia a Pascal.

Su confesión, más bien divertida, no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también dejó en claro cuánto puede afectar a un actor la construcción estética de un personaje.