Brayan Cortés podría estar viviendo sus últimos días en Colo Colo. Luego de su fallida salida a principio de año y un primer semestre para el olvido, el portero de 30 años podría dejar el “Cacique” para, precisamente, emigrar al extranjero.

De acuerdo con la información proveniente desde Uruguay, Peñarol tiene en carpeta al seleccionado chileno. El cuadro charrúa ya estuvo tras sus pasos hace algún tiempo y ahora está en la búsqueda de un nuevo arquero para el segundo semestre.

Sobre esto, Jorge Nirenberg, dirigente del “Manya”, conversó con ADN Deportes y aclaró el interés del elenco de Montevideo por el guardameta nacional, quien hoy figura como suplente en Colo Colo tras la irrupción de Fernando de Paul.

“En principio se está hablando mucho, por el momento no está nada definido. En el fútbol, como siempre digo, se puede estar firmando o algo que estaba prácticamente hecho puede quedar sin efecto. Esto es muy dinámico, pero por el momento no hay nada oficial", afirmó Nirenberg.

En esa línea, reconoció que “hace poco hablé con el presidente de Peñarol y me decía que por ahora no había nada. (Cortés) sí es uno de los nombres que se manejaron, pero hay varios más también de buen nivel. Muchas veces las negociaciones se paran por algún motivo y no salen. Siempre tienes que tener algún otro plan por si te falla alguno".

Además, el directivo del conjunto uruguayo explicó las características que buscan para su nuevo portero: “El arco de Peñarol es muy pesado por lo que es nuestra gente y lo que es Peñarol a nivel mundial”

“Lógicamente (nuestro arquero) tiene que tener jerarquía, que sepa que si va a jugar un partido de Copa Libertadores no le pese tanto la hinchada local o la hinchada visitante cuando se viaja. Que tenga trayectoria de manera actual, que sepamos que no se va a achicar en ningún momento", añadió.

“Y lógicamente también, como se estila hoy, un arquero con cierta altura, lo más completo posible. Que ataje bajo los palos, que salga a cortar los centros, que tenga buen pie, porque hoy el arquero también es muy importante en el juego. Que sea completo de alguna manera", sentenció Jorge Nirenberg.