El día más difícil de Valentina Toro: el relato de la karateca chilena tras incendio que afectó la casa de sus padres

Al regresar de su jornada de entrenamiento, Valentina Toro no se dirigió al hogar de sus papás. En cambio, cruzó directamente a la vivienda de su vecina, Scarlet Larenas, donde un incendio devastador dejó nueve personas damnificadas y causó daños colaterales en la casa de sus padres.

“¿Papá, tienes una mascarilla a mano?”, dijo la campeona panamericana al llegar a la zona afectada. Y es que el siniestro destruyó completamente la casa ubicada en calle Dávila Larraín, en Santiago Centro.

“No quedó ni un centímetro en pie”, relataron vecinos a LUN. Entre los damnificados se encuentran los adultos mayores Sergio Toloza y Juana Barrera, ambos de 83 años, quienes lo perdieron todo: documentos, ropa, muebles y electrodomésticos.

La karateca organizó una campaña solidaria a través de Instagram, donde compartió los datos de Scarlet. “Más que ropa, se necesitan útiles de aseo y mano de obra, que es lo más importante. La municipalidad se llevará todo, pero hay que tirar los escombros para la calle (...) Y, claro, algún aporte en dinero, lo que se pueda, porque hay que partir de cero, hay que reconstruir la casa”, explicó.

El hogar de sus padres también resultó afectado por el fuego. “Hubo una pérdida parcial. El patio quedó un poco quemado (...) Tenemos rota la matriz del agua, por lo que no tenemos agua ni luz”, detalló.

🔴 AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago da 2ª Alarma de #Incendio, que afecta casa de calle Dávila Larraín y Ñuble, en la comuna de #Santiago.

Sube la respuesta a la #emergencia: hay Voluntarios de 14 Compañías trabajando en el lugar.@Comandantecbs @Muni_Stgo pic.twitter.com/puPuPQWi97 — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) July 20, 2025

El testimonio del papá de Valentina Toro

Su padre, Patricio Toro, vivió momentos de angustia. “Fue terrible (...) Estaba trabajando en el restaurante cuando me avisan que se me estaba quemando la casa (...) Me subí al techo, pero me bajaron al tiro. Los bomberos se abrieron paso por mi casa para poder atacar el fuego de la vecina”, recordó.

Por su parte, Scarlet Larenas valoró profundamente el apoyo de Valentina Toro: “Ayer nos ayudó a sacar escombros hasta que se fue la luz y ahora está en lo mismo (...) Siempre ha sido una excelente vecina, superapañadora con todo”.