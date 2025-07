Luchadora chilena revela dificultades que tuvo que enfrentar para brillar en México y EE.UU.: “Me hacían bullying”

Catalina Aurora García Corrial, conocida en los cuadriláteros como “La Catalina”, ha conseguido posicionarse como una de las figuras más destacadas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Sin embargo, el camino para llegar hasta allí no estuvo libre de obstáculos, especialmente durante su niñez en Chile, donde enfrentó duras críticas y burlas por querer ser luchadora.

“Desde pequeña me gustaban las Barbies y el mundo rosado. Un día encontré el videojuego de mi papá, Raw vs SmackDown, y vi a Trish Stratus. Usaba rosado, daba bofetadas y dije ‘wow, quiero ser como ella’. Le dije a mi papá que quería ser luchadora y su primer comentario fue ‘hija, ¿eres lesbiana?’”, relató a El Occidental.

El prejuicio no vino solo de su entorno familiar más cercano: “Fueron otros familiares, bullying en el colegio, donde yo dijera que quería ser luchadora, me hacían un chingo de bullying y fue aguantarme mucho el proceso”.

Hoy, con orgullo, la chilena celebra cómo ha cambiado la percepción a su alrededor: “Me da mucha risa porque mis papás están contentísimos, mi papá a donde sea que se presenten o estén con amigos dice ‘mi hija es La Catalina’ y yo sé que hablan de mí, porque amigos me dicen ‘tu papá me dijo esto y está muy orgulloso de ti’”.

“También esos familiares que en un momento me dijeron que no lo hiciera, hoy en día me piden saludos, me dicen ‘oye quiero un saludo, quiero ir a tal lado’ y en el momento que tenían para apoyar a esa pequeña Cata que quería ser luchadora y no lo hicieron, yo en este momento digo ‘wow, las vueltas que da la vida’”, añadió.

Cada vez son más mujeres las que se enfrentan a los prejuicios

Con una carrera internacional que la ha llevado a empresas como WWE y CMLL, La Catalina reflexionó: “Mucha gente que me hacía bullying en la escuela, no quiero saber el día que se enteren de que La Cata logró estar en diferentes empresas de lucha, logró el nivel que tiene hoy, la fama que tiene hoy como deportista”.

“Entonces imagínate para ellos que me hicieron bullying y burlarse de los sueños que hoy en día están cumplidos. Me siento llena, no se rindan. Lo único que les puedo decir es que las vueltas que da la vida son increíbles y nunca hagan nada que no les gustaría que les hagan a ustedes”, complementó.

Finalmente, la luchadora nacional también valoró el auge de la lucha femenina en Chile: “Estoy superfeliz porque ya no son cinco luchadoras, ya son más de 30 en Santiago. Si hablamos de otras ciudades habrá cinco o seis, entonces estoy supercontenta, orgullosa de lo que se ha hecho. Ver a ese país que no creía en la lucha, hoy en día las luchadoras sean quienes estén dando de qué hablar”.

“Yo estoy acá en México, hay otra en Estados Unidos, otra en Japón y muchas independientes que salieron a dar historia en el mundo. Me pone muy contenta”, cerró.