Experto en criminalidad aborda propuesta de Evelyn Matthei para control fronterizo: “Es ilusorio y falso”

En plena carrera presidencial, el debate sobre seguridad fronteriza ha tomado protagonismo.

La abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, ha planteado una serie de propuestas para lograr un “control absoluto” de quién entra y quién sale del país, incluyendo el uso de drones, patrullas rápidas y aviones.

Sin embargo, el abogado penalista Francisco Cox, reconocido experto en criminalidad, calificó la propuesta como “una ilusión”.

En conversación con CNN Chile, durante el programa Hoy Es Noticia, Cox afirmó que esta idea “no es realista” y que genera una expectativa “que va a defraudar de todas maneras”.

“A mí me parece una ilusión”

“A mí me parece una ilusión. Me parece que no es realista eso. Esta ilusión de que vamos a poder casi como hacer un muro (...) me parece que es absolutamente ilusorio y falso”, declaró Cox.

Además, el experto advirtió sobre los riesgos de una posible militarización del control fronterizo, señalando que cualquier fuerza, ya sea policial o del Ejército, puede ser cooptada por el crimen organizado.

“No depende de la buena voluntad de la persona, no depende tampoco del salario, porque obviamente que van a poder darle más plata. Hay que establecer protocolos”, explicó.

Finalmente, el experto llamó a realizar primero un levantamiento de riesgo realista y a evitar discursos simplistas en una materia tan compleja como el combate al crimen transnacional.