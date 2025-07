DT de Guaraní anticipa que no jugará con titulares ante la U en la vuelta de Copa Sudamericana: “No voy a arriesgar jugadores”

La Universidad de Chile dejó prácticamente sellada su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras golear 5-0 a Guaraní en el Estadio Nacional por los playoffs previos a la ronda de los 16 mejores.

El conjunto paraguayo no fue rival para la U y, pensando en la vuelta, su entrenador Víctor Bernay no descarta utilizar suplentes para no arriesgar a sus principales figuras en un partido que considera definido.

“Estamos analizando con firmeza la decisión a tomar. Algunos jugadores pueden terminar con fatiga y no queremos arriesgar alguna lesión”, señaló el DT en conferencia de prensa.

“Tomaremos la decisión final entre martes y miércoles sobre qué equipo pondremos en cancha. No voy a arriesgar jugadores que estén al límite de sufrir una posible lesión”, sentenció Bernay.

La Universidad de Chile visitará a Guaraní en Paraguay el próximo jueves 24 de julio, mientras que Independiente de Avellaneda ya espera en los octavos de final.