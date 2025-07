‘Así de Fácil’: el primer matinal hecho con Inteligencia Artificial que marca un antes y un después en la TV

En una industria televisiva marcada por los cambios tecnológicos y la búsqueda constante de eficiencia, un nuevo proyecto está sacudiendo los cimientos de lo que entendemos por producción en vivo.

Se trata de Así de Fácil, el primer matinal completamente realizado con Inteligencia Artificial, sin presencia humana alguna delante ni detrás de cámara.

El proyecto fue ideado por el desarrollador digital Vinicius Covas, y tiene como rostro principal a Memo Durán, un conductor que no respira, no improvisa y no tiene existencia física, pero que gesticula, habla y presenta con la fluidez de cualquier animador profesional.

Durán fue creado utilizando modelos hiperrealistas entrenados para replicar movimientos y expresiones faciales humanas, una muestra más del vertiginoso avance de las tecnologías generativas.

El formato del programa emula con sorprendente fidelidad todos los elementos clásicos de un matinal tradicional: desde recetas de cocina, informe del tiempo, finanzas y horóscopo, hasta transiciones musicales y edición en tiempo real.

Y si bien en este primer vistazo de prueba y presentación no se profundiza en los temas centrales ni se desarrollan las ideas como tal, se pone sobre la mesa la discusión en torno al potencial de esta tecnología

Sin camarógrafos, guionistas, productores ni conductores, todo está automatizado por una serie de algoritmos que redactan los contenidos, ajustan el ritmo del show y musicalizan según el tono emocional del segmento. Y lo hacen al instante.

Además de su eficiencia operativa y el notable ahorro de costos, Así de Fácil ofrece ventajas difíciles de igualar por formatos convencionales, como la personalización de contenidos y la posibilidad de emitir en múltiples idiomas al mismo tiempo, ampliando de manera exponencial el alcance del programa.

La IA se encarga de adaptar la emisión a cualquier lengua, haciendo posible que el mismo capítulo se transmita en distintos países sin necesidad de doblajes o subtítulos.

¿Otro paso hacia un futuro ‘dominado’ por la IA?

Pero más allá de su potencial técnico, el programa plantea interrogantes de fondo sobre el futuro del trabajo en televisión y aporta otro punto a la temática sobre el espacio que va ganando la Inteligencia Artificial.

Lejos de tratarse de un experimento curioso o una simple demostración tecnológica, Así de Fácil parece estar abriendo camino hacia una nueva era en la televisión, donde cada elemento visible en pantalla podría ser generado artificialmente.

La pregunta inevitable es si este tipo de formatos terminarán por instalarse también en países como Chile, donde los matinales aún dependen en gran medida del carisma de sus conductores y panelistas.

Tal vez, como sugiere el propio nombre del programa, el futuro de la televisión esté encaminado hacia una experiencia donde todo parezca fácil, incluso prescindir por completo del factor humano.