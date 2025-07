“Va a ser una baja sensible”: en Audax Italiano lamentan la partida de Esteban Matus a la U

Michael Fuentes analizó el empate de Audax Italiano ante la UC en La Florida, en el inicio de la segunda ronda.

“Todo suma. Un punto nos viene bien, en un partido difícil, contra un gran rival”, dijo en zona mixta, planteando también la fórmula con la cual pudieron remontar el marcador.

“La motivación viene por querer ganar, querer sumar. Ir perdiendo es difícil, hicimos un cambio de sistema y salimos adelante. Tuvimos varias para llevarnos los tres, pero el fútbol es así”, sostuvo Michael Fuentes, que cuestionó al juez Cristián Garay por anular su tanto, que pudo significar el empate más temprano para Audax Italiano.

“Uno duda en el momento. No vi la jugada hasta que llegué al camarín. Es debatible, pudo haber sido foul como no. Es criterio del árbitro”, sostuvo el ex Deportes Iquique, quien también abordó la ausencia de Esteban Matus, que tiene todo acordado para sumarse a la U de Chile.

“Es un jugador importante para nosotros, lo demostró este semestre. Si se va, va a ser una baja sensible. Tenemos que buscar la manera de acoplarnos sin él, ver con los que están. Era una pieza muy importante para el equipo. Buscaremos afrontar el torneo sin él”, concluyó Michael Fuentes ante la consulta de ADN Deportes.