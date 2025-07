Ministro Elizalde pide abrir debate por voto extranjero: “Es un tema de soberanía y sobre quiénes deben participar en las decisiones del país”

Durante este domingo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a la polémica en torno al voto de extranjeros habilitados para sufragar y su implicancia en las elecciones presidenciales de noviembre, justo cuando restan pocos días para cerrar el nuevo padrón electoral.

“Hay que dar un debate respecto de quién constituye el padrón electoral para tomar decisiones de carácter nacional, y particularmente para elegir al presidente de la República. Ese debate, en Chile, no se ha dado”, afirmó en el programa Mesa Central de T13.

En ese contexto, recordó que “en el Congreso se ingresó una modificación para que los extranjeros solo voten en elecciones de carácter local. Por tanto, creemos que este es un debate que debe darse . El punto es cómo generamos un acuerdo razonable con el estándar democrático que tenemos en nuestro país”.

“Lo que hemos planteado es que el debate sobre el voto obligatorio ya se dio en el país y, por tanto, es un tema que la comunidad ha zanjado. Hay quienes se oponen desde una perspectiva conceptual o doctrinaria, y están en su legítimo derecho, pero el asunto está resuelto”.

Sin embargo, advirtió que no resolver la participación de extranjeros podría cerrar el debate por años: “Si no abordamos alguna forma de resolver el tema del padrón electoral —y en particular el rol que deben tener los extranjeros en las decisiones que se adoptan en Chile— simplemente se va a clausurar este debate por mucho tiempo”.

“Esto tiene que ver con temas de soberanía, con cómo se toman las decisiones democráticas en las distintas comunidades políticas, con qué se entiende por ser parte de una comunidad política, y finalmente, con quiénes deben participar en las decisiones que tendrán implicancias en el país”, añadió.

Según el ministro, la tendencia internacional es clara: “Es interesante, porque la regla general en el mundo es que los extranjeros no participan en elecciones, o bien participan solo en elecciones de rango subnacional, es decir, autoridades regionales o locales. Esa es, en general, la norma internacional”.