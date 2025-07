Las disímiles realidades de la U y Palestino de cara a la revancha por los playoffs de Copa Sudamericana 2025

En la semana que ya comienza se resolverán los clasificados de los playoffs a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Al respecto, los dos elencos chilenos que están en dicha instancia tienen caminos disímiles de cara a la revancha.

Por una parte, Palestino jugará el miércoles 23 de julio en el Estadio Nacional, donde necesitará un verdadero milagro ante Bolívar para revertir el 0-3 de la ida en La Paz.

Caso contrario al de la U de Chile, que el jueves 24 de julio visitará a Guaraní con una amplia ventaja luego del 5-0 de ida en Ñuñoa.

Eso sí, los árabes llegarán descansados, pues postergaron su juego contra Cobresal por el Campeonato Nacional 2025. En cambio, los azules fueron hasta Chillán este domingo, donde igualaron con Ñublense.

Playoffs vuelta de Copa Sudamericana

Martes 22 de julio

18:00 hrs | Cerro Largo (URU) vs. Central Córdoba (ARG) | Estadio Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla

20:30 hrs | América de Cali (COL) vs. Bahia (BRA)| Estadio Pascual Guerrero

20:30 hrs | Vasco da Gama (BRA) vs. Independiente del Valle (ECU) | Sao Januario

Miércoles 23 de julio

18:00 hrs | Palestino (CHI) vs. Bolívar | Estadio Nacional

20:30 hrs | Gremio (BRA) vs. Alianza Lima (PER) | Arena do Gremio

20:30 hrs | Once Caldas (COL) vs. San Antonio Bulo Bulo (BOL)| Estadio Palogrande

Jueves 24 de julio

18:00 hrs | Guaraní (PAR) vs. U. de Chile | Estadio Rogelio Livieres

20:30 hrs | Atlético Mineiro (BRA) vs. Atlético Bucaramanga (COL) | MRV Arena