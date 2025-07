Daniel Garnero apunta al uso de juveniles contra Coquimbo Unido ante la falta de refuerzos en la UC: “Alguien tiene que jugar”

Universidad Católica tuvo una complicada visita al Bicentenario de La Florida, donde rescató un empate 1-1 ante Audax Italiano y desaprovechó la oportunidad de acercarse a quienes dominan la tabla de posiciones.

“Me gustó el equipo en el primer tiempo y teníamos el resultado a favor. Ya en el segundo nos costó mucho y, lamentablemente, nos empata el rival y después nos expulsan a un jugador, lo que complicó todo aún más”, declaró Daniel Garnero, entrenador de la UC, en conferencia de prensa.

“El rival no nos generó ocasiones claras de gol, no nos dominó; sí nos controló el balón, pero no nos hizo daño realmente. No es que fuimos totalmente superados; ni con un jugador menos Vicente Bernedo tuvo alguna intervención clara”, continuó el DT sobre los minutos finales en el que Audax dominó las acciones.

Luego, al ser consultado sobre el constante juego en canchas de pasto sintético, mismo que tendrá el Claro Arena, señaló que le gustaría llevar las prácticas semanales al renovado recinto deportivo. “Cuando esté listo el campo de juego sería ideal que podamos entrenar ahí. Mientras no se pueda, seguiremos de la misma manera”, indicó.

Además, comunicó que, ante la ausencia de refuerzos y las sanciones de Gary Medel, Fernando Zampedri y Cristián Cuevas, los canteranos tendrán grandes chances de jugar ante Coquimbo Unido.

“Alguien tiene que jugar; los chicos tienen que estar preparados, porque con las sanciones que vamos a tener para estos partidos, obviamente se van a abrir posibilidades para los jóvenes”, sentenció Daniel Garnero.