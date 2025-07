La noche del pasado viernes, Chile sufrió una dura derrota ante Argentina por la Copa América Femenina de Ecuador 2025.

Si bien la caída estuvo marcada por la poca eficacia de las chilenas de cara al arco, que estuvieron en ventaja y pudieron ampliarla en varias ocasiones, un desigual arbitraje de la jueza colombiana María Victoria Daza, también jugó en contra de las dirigidas por Luis Mena.

Las reacciones de las jugadoras de La Roja no se hicieron esperar y, en zona mixta, Yanara Aedo apuntó con todo contra la Conmebol por la no implementación del videoarbitraje en la competencia.

“Es una falta de respeto que no haya VAR. La Eurocopa se está jugando en paralelo y para nosotras es una vergüenza ver la Euro y la Copa América”, señaló la histórica futbolista.

“El partido pasado no se nos cobró un gol legítimo. Qué bueno que este fue por televisión abierta para que se vea que no se nos cobraron dos penales. No estoy diciendo que Argentina no tiene mérito, pero con VAR cambia mucho la historia”, continuó.

“Una Copa América Femenina debe ser igual que una de hombres. Para la organización, que se pongan un poquito las pilas, porque somos jugadoras igual que los hombres”, sentenció Aedo.