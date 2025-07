“Me parece muy poco serio”: Harold Mayne-Nicholls arremete contra el Servel por nuevo requisito a candidatos independientes

El precandidato presidencial independiente Harold Mayne-Nicholls criticó al Servicio Electoral (Servel) por modificar, sin previo aviso, los requisitos para patrocinar candidaturas ciudadanas, lo que —según él— complica gravemente la participación en el proceso.

En entrevista con Radio ADN, el exdirigente deportivo explicó que desde abril, cuando inició su precandidatura, se le indicó que solo bastaba la Clave Única para reunir las firmas necesarias. Sin embargo, esta semana detectaron que ahora también se exige el número de serie de la cédula de identidad.

“Nos dimos cuenta que ahora piden más cosas. Piden el número de serie del carné, y eso sí que no se lo sabe nadie”, afirmó, calificando la medida como un cambio “absoluta y totalmente arbitrario, sin informarle a nadie”.

Resulta redundante

A su juicio, el nuevo requisito resulta redundante, pues “tú no puedes tener Clave Única si no has puesto tu número de serie del carné de identidad”. Y agregó: “A mí me gustaría saber qué le pasó al Servel que hizo este cambio, por qué lo hace, cuál es la justificación, por qué no nos informa”.

Mayne-Nicholls sostuvo que la modificación afectó a todas las candidaturas independientes y provocó una baja en la cantidad de patrocinios diarios. “A todos les bajó, no solo a nosotros”, aseguró.

También cuestionó la legalidad del ajuste: “El Servel no tiene atribuciones para cambiar las reglas de juego cuando quiere y al antojo de ellos. Me parece que eso es muy poco serio”. A pesar de las trabas, insistió en que seguirá adelante con su candidatura: “Nosotros vamos a seguir igual, pero esto es muy complejo. Ya no es lo que era”.