Falla mecánica pone en riesgo a Katy Perry durante show en San Francisco

Katy Perry vivió un tenso momento en su concierto de este viernes en San Francisco, luego de que una estructura voladora fallara mientras interpretaba su éxito Roar.

La artista de 40 años surcaba el aire montada sobre una mariposa mecánica gigante, parte de su The Lifetimes Tour, cuando el mecanismo comenzó a descender abruptamente.

La situación, ocurrida en el Chase Center, generó pánico entre los asistentes. Perry, vestida con un conjunto brillante de top corto y shorts, mostró una expresión de alarma al aferrarse al arnés mientras miraba hacia arriba en busca de respuestas. El inesperado problema técnico la obligó a detener brevemente su show, aunque tras unos segundos retomó la actuación con total profesionalismo.

Varios fans captaron el incidente con sus celulares, generando una ola de comentarios en redes sociales. Algunos compararon la escena con lo vivido por Beyoncé el mes pasado, cuando su plataforma aérea, con forma de automóvil, se inclinó peligrosamente durante un concierto en Houston.

Hasta ahora, los representantes de Katy Perry no han entregado declaraciones oficiales sobre lo ocurrido. El episodio se suma a un show especialmente emotivo que vivió días antes en Los Ángeles, donde la cantante interpretó Not Like the Movies en medio de lágrimas, aludiendo a su reciente ruptura con el actor Orlando Bloom.

Pese al susto, la gira continúa sin cambios.