Kast responde a Matthei tras denuncia por campaña “asquerosa”: “Nunca haríamos eso, no es nuestro estilo”

En medio de la creciente tensión entre los comandos presidenciales de José Antonio Kast y Evelyn Matthei, el líder republicano respondió este viernes a las acusaciones lanzadas por la exalcaldesa, quien calificó como “asquerosa” una campaña en su contra —supuestamente impulsada por simpatizantes del Partido Republicano— a través de redes sociales.

“Nosotros no hacemos campañas de ese tipo. Nunca haríamos una campaña en contra de quienes no son nuestros adversarios políticos”, aseguró el postulante a La Moneda de extrema derecha, agregando que “Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Franco Parisi no son nuestros adversarios ni políticos ni electorales”, no como en le caso de Jeannette Jara.

Matthei había denunciado la existencia de videos manipulados en los que se le muestra como si padeciera alzheimer, acusando que estas publicaciones fueron compartidas por cuentas ligadas al partido de Kast.

En respuesta, el republicano se desmarcó tajantemente de cualquier responsabilidad: “Nuestros militantes son respetuosos y responsables. Ustedes han visto cómo actuamos. Nosotros no vamos a perder el tiempo en campañas que no aportan nada a los chilenos”.

Consultado sobre si condenaba este tipo de prácticas, Kast fue enfático: “Descarto y condeno absolutamente este lenguaje en redes sociales”.

Pese a la presión de sectores de la UDI para que el Partido Republicano aclare si los videos fueron o no promovidos desde sus filas, Kast evitó referirse a acciones internas o posibles sanciones. En cambio, insistió en que su enfoque está en las urgencias sociales del país: “Estamos ocupados de los temas importantes. La gente no tiene agua, no tiene atención médica oportuna. Ese debe ser el foco”.

La polémica tensiona aún más el escenario de la derecha de cara a las elecciones presidenciales, mientras ambos candidatos intentan marcar diferencias sin romper completamente los puentes dentro del bloque opositor.