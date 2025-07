Jorge Almirón se desahoga: acusa “robo” en el Superclásico y arremete contra el informe de Piero Maza

El técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, habló este viernes en previa del duelo de mañana sábado ante Deportes La Serena por el inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2025 y repasó las polémicas del último Superclásico ante Universidad de Chile, donde fue expulsado al término del partido.

“La semana fue diferente, porque después de perder un partido como el que se dio, hay que recuperarse físicamente y hablar de varios temas que se hicieron bien. No vi mucho la prensa, pero me imagino que habrán hablado mucho de lo que pasó, de los fallos arbitrales, el informe mal hecho y un montón de cosas que no se mide con la misma vara”, partió señalando.

Respecto a su expulsión, la tercera en lo que va de la temporada, el DT de los albos explicó que “cuando me equivoqué antes pedí disculpas, pero esta vez no hice nada. Me acerqué a hablarle al árbitro porque estaban los jugadores. Me cuidé hasta en eso, porque sabía que estaban las cámaras siguiéndome”.

“Ya parece una persecución, porque estaban los jugadores reclamando después del partido. Fui, los separé para que no sancionaran a ninguno más y me acerqué al árbitro, pero no le dije nada. Simplemente le dije que fueron dos goles inexistentes y me retiré, y me sacó la tarjeta roja”, añadió sobre el diálogo que tuvo con Piero Maza.

El estratega argentino también apuntó contra el informe del juez. “Siempre va a ser la palabra de ellos (ábitros) contra la nuestra y en el informe fue así. No tiene mucho caso seguir tocando el tema. La autocrítica la hice antes, pero ahora no hice nada, entonces se me hace muy injusto”, afirmó.

Jorge Almirón y el mercado de pases en Colo Colo

Por otro lado, el entrenador del “Cacique” se refirió a los posibles salidas que podría sufrir el plantel y aclaró: “El presidente habló de que no iba a salir nadie, salvo que vengan ofertas. Entiendo que los jugadores, si hay ofertas importantes para ellos, tal vez tomen la decisión de irse. Pero hasta ahora no hay nada concreto”.

Además, abordó la situación de Cristián Zavala tras su cruce con Aníbal Mosa durante el Superclásico. “A mí no me dieron ninguna orden de separar a ningún jugador del plantel. Cristián está entrenando de manera normal con el plantel. Hubo un altercado que no me dijeron mucho más que eso, se habló con él y está entrenando normal”, aseguró.

Finalmente, Almirón se mostró firme en su cargo ante los rumores de su posible salida y volvió a reiterar su molestia contra el arbitraje en la caída ante la U: “Este es un club grande y después de perder un clásico, obviamente que la gente está molesta, demanda respuestas. Pero no pienso así. Yo pienso en el partido de mañana".

“El último partido lamentablemente se suma una derrota y el análisis de cómo se dio el partido, de los robos, de los penales, no se evalúa. Eso va sumando y se ve como algo muy negativo, pero yo soy un tipo que me levanto y pongo la cara. Tengo mucha capacidad y confianza de sacar este momento adelante”, sentenció.