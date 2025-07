¿Cree en la remontada? La honesta respuesta del DT de Guaraní tras la goleada de la U en Copa Sudamericana

Universidad de Chile celebró este jueves una contundente victoria en el partido de ida por los playoffs de la Copa Sudamericana 2025, al imponerse por 5-0 ante Guaraní de Paraguay en el Estadio Nacional.

Tras la goleada azul en Ñuñoa, el DT del conjunto paraguayo, Víctor Bernay, habló en conferencia de prensa y se mostró abatido por el resultado, reconociendo que será muy difícil poder revertir la llave en el duelo de vuelta en Asunción.

“Vamos a competir el día jueves, pero revertir un 5-0 no es común y no sé si está en la historia que haya pasado eso. No es para decir que está todo culminado, pero es muy difícil”, partió señalando Bernay.

“Sabemos que el equipo rival va ir con mucha tranquilidad, pero tenemos que al menos revertir la situación buscando un triunfo y ya no tanto la clasificación”, agregó.

Sobre el trámite del encuentro, Bernay comentó que “sabíamos a lo que jugaba el rival y que su juego ofensivo es muy rico, por eso no podíamos brindarles muchos espacios porque íbamos a padecerlos”.

Finalmente, el técnico de Guaraní indicó que la expulsión del defensor Mario López “fue lo que nos condicionó muchísimo. Quedar con uno menos ante un rival que tiene buen trato de balón, se hace un elemento difícil de sostener”.

“El resultado es un golpe importante para nosotros, pero como siempre digo tanto en la victoria como en la derrota hay que saber tratar el momento, sacar lo que debemos corregir y posicionarnos de cara al futuro”, concluyó.