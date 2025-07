CEO viral por infidelidad en concierto de Coldplay es suspendido de su trabajo

El director ejecutivo de la compañía tecnológica Astronomer, Andy Byron, y la jefa de Recursos Humanos, Kristin Cabot, fueron puestos en licencia administrativa luego de protagonizar un momento viral en un concierto de Coldplay, donde fueron captados besándose en una “cámara de besos”. Según reportó Axios, el hecho ocurrió el miércoles pasado y generó un rápido movimiento interno en la empresa.

Tras difundirse las imágenes, Astronomer anunció el viernes que abrió una investigación interna. No obstante, fuentes vinculadas a la compañía aseguraron que la medida de licencia fue inmediata, mientras Byron y Cabot negociaban sus respectivos paquetes de salida.

De acuerdo con el informe, la lenta reacción pública de la firma se debería a las conversaciones entre Byron y el directorio, enfocadas en las condiciones económicas de su renuncia, lo que habría retrasado la confirmación oficial de su salida.

El caso ha generado tensión entre los trabajadores de Astronomer. Según señaló el medio The Post, empleados de la oficina de la compañía en Manhattan fueron instruidos para no referirse públicamente al episodio. “No, no se nos permite hablar de eso”, indicó un trabajador bajo condición de anonimato.

La situación expuso además un posible vínculo extralaboral entre ambos ejecutivos, aunque la empresa no ha emitido declaraciones formales sobre la naturaleza de su relación. Por ahora, ambas figuras permanecen fuera de sus funciones, mientras avanza la investigación interna.