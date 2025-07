Caso Epstein sigue presionando a Trump: revelan supuesta carta del presidente estadounidense a empresario con dibujo explícito

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que demandará al diario The Wall Street Journal, a su casa matriz NewsCorp y al empresario Rupert Murdoch, luego de que el medio publicara un reportaje en el que afirma que el mandatario le envió una carta “subida de tono” a Jeffrey Epstein con motivo de su cumpleaños número 50.

Según el periódico, la carta incluiría una nota mecanografiada con lenguaje ambiguo y el contorno de una mujer desnuda, firmada por el mandatario. El dibujo habría sido parte de un álbum recopilado por Ghislaine Maxwell, cómplice del magnate, actualmente en prisión.

La firma del presidente estaría ubicada “bajo la cintura de la figura femenina, imitando vello púbico”, detalla la publicación.

Desde la Casa Blanca desmintieron la información. “Nunca he dibujado una imagen en mi vida. No es mi lenguaje. No son mis palabras”, afirmó Trump en entrevista con el mismo medio, antes de que el artículo saliera a la luz. Más tarde, escribió en Truth Social: “Esta estafa, perpetuada por los demócratas, debe terminar ahora”.

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, también aseguró que el Wall Street Journal se negó a mostrar la carta y admitió que no la tenía en su poder. “Toda su historia se basa en un documento que ni siquiera pueden verificar”, agregó.

La presión del caso Epstein

La publicación se da en un contexto de creciente presión interna hacia el presidente republicano por el manejo del caso Epstein, quien fue hallado muerto en su celda en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual.

La reciente negativa del Departamento de Justicia a publicar más documentos del caso desató una ola de críticas entre los seguidores de Trump, quienes exigen transparencia.

El propio mandatario ha intentado desmarcarse del escándalo, calificando el tema como “aburrido” y sin interés público. Sin embargo, la filtración de la supuesta carta lo vuelve a colocar en el centro de la polémica.

“La prensa debe aprender a decir la verdad”, insistió Trump, quien afirma que el caso Epstein está siendo manipulado políticamente. Mientras tanto, su fiscal general, Pam Bondi, ha evitado entregar más detalles y mantiene en reserva cualquier nuevo expediente sobre el fallecido financiero.