“¡Ándate a la... Me tenís chata”: Detalles e imágenes de la feroz pelea que protagonizaron Adriana Barrientos y Daniella Campos en canal Zona Latina

Quedó la grande. Y dos de las panelistas más famosas de uno de los programas faranduleros de Zona Latina se pelearon a muerte.

Adriana Barrientos y Daniella Campos tuvieron un enfrentamiento que terminó cortando la grabación del espacio.

Esto mientras hablaban de Roberto Dueñas y sus polémicas, a quien Daniella defendió con todo, lo que hizo que La Leona sacara las garras.

“Yo jamás sufrí malos tratos de él (...) Esta figura de la persona agresiva, maltratadora, es la que me cuesta entender“, manifestó Campos.

Y Adriana reveló: “Ay, Daniela. Si yo estaba ahí cuando le decías: ‘Roberto, pololea conmigo, porque yo quiero ser famosa, como la Marlen’. A modo de chacota. A modo de lo que sea, pero se lo decías”.

Entonces, Campos dijo “¿Nos fuimos al circo? ¿Cambiamos de programa?“, a lo que Barrientos replicó ”estabas levantándole la pierna a Roberto Dueñas, era todo el tiempo".

Y siguió: “Yo viví seis meses con Roberto en un reality, que no se te olvide. Roberto es una persona bien curiosa, es muy amigo de sus amigos… A mí no me extrañaba nada la defensa acérrima que hace Daniella Campos hacia Roberto Dueñas".

Eso colmó a Daniella. “Oh, ya. ¡Esta mujer! ¡¿Sabes qué?! ¡Esta ya es la segunda… ¡Ándate a la cresta! ¡Me tenís chata!“, lanzó, dejando el estudio.

Un hecho que generó que todos sus compañeros quedaran en shock, mientras Adriana aplaudía irónica el actuar de su compañera.

“Yo ya no entiendo nada”, se alcanzó a escuchar a Manu González justo antes de que se cortara la transmisión de un capítulo de lo más polémico.