Se provocó heridas para no ser detenido: hombre atacó a su expareja con martillo y le quemó su casa en Santa Juana

Carabineros detuvo la madrugada de este jueves en Santa Juana, región del Biobío, a un hombre de 31 años acusado de femicidio frustrado, tras agredir brutalmente a su expareja y provocar un incendio que destruyó su vivienda.

Según antecedentes policiales, el sujeto ingresó al domicilio armado con un martillo y un destornillador, golpeó a la víctima en la cabeza y el cuello, y luego prendió fuego al inmueble. La mujer logró escapar con heridas leves.

“A las 3 de la mañana él empieza a forcejear la parte de la ventana (...) entró y me dijo que me despidiera de mi vida porque hoy día iba a ser el último día de mi vida y que me iba a matar”, relató la víctima a T13.

Se autoinfirió lesiones

Tras el ataque, el agresor se refugió en una casa cercana, donde intentó evitar su detención enfrentando a Carabineros con un arma blanca y autoinfiriéndose cortes en el cuello. Finalmente fue reducido con gas lacrimógeno y trasladado al hospital.

El hombre fue presentado ante el tribunal durante la mañana, pero la audiencia debió suspenderse por una descompensación. Se espera que su formalización se realice este viernes.

Este mismo individuo fue registrado hace dos meses disfrazado de monja mientras robaba madera desde otra vivienda en Santa Juana.