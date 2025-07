Universidad de Chile dio una exhibición de buen fútbol en el Estadio Nacional y goleó 5-0 a Guaraní en el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

Una de las figuras que tuvo el cuadro universitario fue Lucas Assadi, que una vez terminado el compromiso, conversó con la transmisión oficial.

“Empezamos con el pie derecho, pero no nos podemos relajar. Tenemos que pensar primero en el fin de semana y después en la llave de vuelta, donde puede pasar cualquier cosa. Así como nosotros ganamos acá, ellos pueden ganar allá. No tenemos que ir confiados”, comenzó diciendo el volante en ESPN.

Assadi también comentó como ha mejorado su confianza. “He estado trabajando por fuera con psicólogos y entrenadores el tema de la confianza, que la he ido aumentando. Estoy muy contento por el equipo y, si puedo aportar, eso me pone feliz también”, remarcó

La vuelta entre la Universidad de Chile y Guaraní se jugará el próximo jueves 24 de julio en Paraguay. Quien resulte clasificado, deberá enfrentar a Independiente de Avellaneda en octavos de final.