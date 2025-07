Ha jugado solo 9 minutos, pero sigue siendo la estrella: la futbolista que causa furor en la Eurocopa Femenina

Por estos días, en Suiza se está desarrollando la Eurocopa Femenina 2025 y ya comenzaron a disputarse las llaves de cuartos de final.

Mientras las selecciones luchan por seguir en carrera, hay una futbolista que ha causado bastante furor durante todo el torneo. Se trata de Alisha Lehmann.

Y es que, la delantera suiza de 26 años, que actualmente milita en Juventus, es la jugadora más seguida en redes sociales a nivel mundial. En Instagram cuenta con casi 17 millones de seguidores, y en Tiktok la siguen más de 12 millones de personas.

Por lo mismo, Lehmann se ha vuelto el foco de atención en cada partido que ha jugado su selección. Sin embargo, su aporte en la cancha ha sido escaso, ya que apenas ha disputado 9 minutos en la Eurocopa Femenina 2025.

La atacante se quedó en la banca de suplentes en los duelos contra Noruega e Islandia, y entró en los minutos finales del encuentro con Finlandia. Todo esto por la fase de grupos del certamen.

Su popularidad es tan grande, que el jefe de seguridad del combinado suizo debe tener mayor cuidado con ella cuando se acerca a los fanáticos. “La seguridad siempre está presente cuando las estrellas de la selección se acercan a los hinchas. Como Lehmann es más famosa que sus compañeras, a veces la acompaña un rato más. Si es necesario, interviene si alguien se acerca demasiado a ella”, comentó Sven Micossé, jefe de prensa de la selección femenina de Suiza, en diálogo con el diario Blick.

Las llaves de cuartos de final de la Eurocopa Femenina 2025

Los cuartos de final de la Eurocopa Femenina 2025 empezaron ayer miércoles, donde Italia venció 1-0 a Noruega para avanzar a las semifinales del torneo.

Las otras llaves por disputarse son: Suecia vs. Inglaterra (hoy), España vs. Suiza (viernes) y Francia vs. Alemania (sábado).

Todos estos partidos se juegan a las 15:00 horas de Chile y se pueden ver en vivo a través de ESPN y Disney+.